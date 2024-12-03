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З початку року морські порти Одещини перевантажили майже 90 млн тонн вантажів

З початку року морські порти Одещини експортували майже 90 млн тонн вантажів. Фото: Адміністрація морських портів УкраїниЗ початку року морські порти Одещини експортували більше 85 млн тонн вантажів. Фото: Адміністрація морських портів України

За 11 місяців 2024 року морські порти Одещини перевантажила 89,8 мільйонів тонн вантажів — у 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в листопаді перевантаження склало 7,6 мільйона тонн, із них 4,6 мільйона тонн — агропродукція.

«Український коридор, ініційований Президентом України, залишається надійним для світової торгівлі: 85,8 мільйонів тонн вантажів, зокрема 57,3 мільйони тонн зернових, уже відправлено на експорт. Більше 3200 суден скористалися його можливостями, що підкреслює стратегічну важливість наших портів», — написав він. 

Він підкреслив, що злагоджена робота військових, портовиків та підтримка міжнародних партнерів допомагають забезпечувати глобальну продовольчу безпеку.

Раніше повідомлялось, що за сім місяців 2024 року українські морські порти обробили 59,9 мільйона тонн вантажів.

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