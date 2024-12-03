Миколаївське підприємство не пустило інспекторів на перевірку – з них стягли штраф ₴170 тисяч

На Миколаївське підприємство не допустили інспекторів – довелося звертатися до суду, фото: IStock

Миколаївське підприємство «Ойл Ультра» не пустило інспекторів на перевірку, через що отримали штраф 170 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу,

Як зазначає пресслужба, у 2021 році товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл Ультра» порушило Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

«Це стало підставою для накладення штрафу в розмірі 170 тисяч гривень (10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). З огляду на те, що у визначений строк суму штрафу не перераховано до бюджету, інспекція звернулась до суду із позовом про стягнення.Суд прийняв рішення про стягнення штрафу, але порушник суму застосованих санкцій не сплатив у визначений строк», – йдеться у повідомленні.

Інспекція звернулася до Державної виконавчої служби, яка примусово стягнула штраф. Кошти були перераховані до Державного бюджету України.

Зазначимо, що згідно з даними «Опендатабот», «Ойл Ультра»займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Дохід ТОВ за 2023 складає 18 мільйонів 503 тисяч 900 гривень.

Нагадаємо, після трирічних судових розглядів, одеське підприємство «Екологія» заплатить 11 млн грн штрафу.