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На Одещині підприємство «Екологія» сплатить більше ₴11 млн штрафу за забруднення земель

На Одещині підприємство «Екологія» сплатить ₴11 млн штрафу за забруднення земель. Ілюстраційне фото з відкритих джерелНа Одещині підприємство «Екологія» сплатить ₴11 млн штрафу за забруднення земель. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Після трирічних судових розглядів, одеське підприємство «Екологія» заплатить 11 млн грн штрафу. 

Підставою для стягнення стала перевірка Державної екологічної інспекції, проведена ще у 2021 році.

Зазначається, що виробничий кооператив «Екологія» займається захороненням твердих побутових відходів на полігоні біля села Абрикосове в Одеській області.

В ході перевірки екологи встановили, що полігон не має належної системи вилучення та знешкодження фільтрату. Це призвело до забруднення земельних ресурсів. Вартість завданої шкоди склала 11 мільйонів 300 тисяч 250 гривень. 

Після того, як інспекція звернулась до підприємства з претензією щодо добровільного відшкодування, «Екологія» відмовилась сплатити цю суму.

9 жовтня цього року Господарський суд Одеської області задовольнив позов Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Нагадаємо, що екологи зафіксували скид рідини по вулиці Індустріальній у мікрорайоні Ліски в Миколаєві. Тоді, на землі утворилася токсична калюжа. Після чотирьох років судових справ на користь держави стягнули 300 тисяч гривен. 

 

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