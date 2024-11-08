Токсична калюжа у Миколаєві: за рішенням суду винуватець заплатить ₴300 тисяч

За позовом екологів на користь держави стягнули 300 тис грн. Ілюстраційне фото.

У 2020 році екологи зафіксували скид рідини по вулиці Індустріальній у мікрорайоні Ліски в Миколаєві. Тоді, на землі утворилася токсична калюжа.

Після чотирьох років судових справ на користь держави стягнули 300 тисяч гривен.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що відділ інструментально-лабораторного контролю провів лабораторні дослідження та підтвердив факт забруднення. Після чого, землекористувачу ТОВ «ГРАНТ-Н» були пред’явлені вимоги щодо відшкодування збитків на суму понад 300 тисяч гривень.

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«Оскільки збитки так і не були сплачені добровільно, інспекція звернулася до суду. І ось зараз, після кількох років судових засідань, на виконання рішення Господарського суду Миколаївської області та постанови Південно-західного апеляційного господарського суду, позовні вимоги інспекції були задоволені, кошти надійшли до бюджету», — говорить в повідомленні.

Нагадаємо, у Первомайську державні інспектори підтвердили факт засмічення прибережної смуги річки Синюха. Площа 155 квадратних метрів була забруднена будівельними та іншими відходами.

Як вже інформували, на Миколаївщині через замулення річки Інгул населення сіл може залишитись без питної води. Показники якості води погіршуються з кожним роком.

Раніше повідомлялось, що КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради сплатило штраф за скид недоочищених стічних вод у річку Інгул.

Нагадаємо, що у Миколаєві працює пілотний проєкт щодо епідеміологічного нагляду за вмістом вірусів у стічних водах.