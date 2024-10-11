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₴23 тисячі заплатить порушник за засмічення берегу річки у Первомайську

Річка Синюха на Миколаївщині. Фото: ВікіпедіяРічка Синюха на Миколаївщині. Фото: Вікіпедія

У Первомайську державні інспектори підтвердили факт засмічення прибережної смуги річки Синюха. Площа 155 квадратних метрів була забруднена будівельними та іншими відходами.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екологи зазначили, що завдяки зверненню небайдужих мешканців вдалося зафіксувати порушення. Порушника встановили та притягнули до відповідальності, на нього наклали штраф  850 гривень. Крім того, доведеться сплатити майже 23 тисячі гривень за завдану шкоду земельним ресурсам.

Інспектори закликають берегти природні ресурси та повідомляти про порушення.

Як вже інформували, на Миколаївщині через замулення річки Інгул населення сіл може залишитись без питної води. Показники якості води погіршуються з кожним роком.

Раніше повідомлялось, що КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради сплатило штраф за скид недоочищених стічних вод у річку Інгул.

Нагадаємо, що у Миколаєві працює пілотний проєкт щодо епідеміологічного нагляду за вмістом вірусів у стічних водах.

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