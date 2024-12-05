Україна отримає від Нідерландів додаткові €22 млн на ППО та кіберстійкість

Зустріч глав МЗС країн НАТО. Фото з соцмережі Х

Україна отримає додаткові 22 мільйони гривень від Нідерландів на ініціативи, пов’язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп в мережі X.

Він зазначив, що на зустрічі глав МЗС країн НАТО закликав продовжувати підтримку України, враховуючи посилення військової машини РФ, яка отримує допомогу від третіх країн.

«Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проєкти, спрямовані на протиповітряну оборону і кіберстійкість України через НАТО», — написав він.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що вони надають Україні три пускові установки зенітних ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.