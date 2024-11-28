Нідерланди передають Україні три пускові установки Patriot.Фото: Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що вони надають Україні три пускові установки зенітних ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони.

«Це рятує життя і захищає важливу інфраструктуру. У наших спільних інтересах було й залишається зупинити російську агресію», — зазначив Брекельманс.

За його словами, Україну чекає важка зима через продовження руйнівних авіаударів з боку Росії.

Нідерланди передають Україні три пускові установки Patriot.Фото: Рубен Брекельманс

Нідерланди передають Україні три пускові установки Patriot.Фото: Рубен Брекельманс

Нідерланди передають Україні три пускові установки Patriot.Фото: Рубен Брекельманс

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз затвердив бюджет на 2025 рік у розмірі більше 199 мільярда євро, з яких 15,2 мільярда євро спрямують на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility.