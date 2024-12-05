В Одесі придбають житло для шести дитячих будинків сімейного типу з прифронтових регіонів: це обійдеться бюджету в ₴60 млн

Зруйнований житловий будинок у Миколаєві після обстрілу. Ілюстраційне фото «МикВісті»

Шість дитячих будинків сімейного типу, які були тимчасово переміщені через війну до Одеси, отримають нові оселі. На купівлю будинків виділили майже 60 мільйонів гривень із державного та міського бюджетів.

Відповідне рішення прийняли на сесії Одеської міської ради 4 грудня, повідомляє Суспільне. Одеса.

Загальна сума витрат складає 57,9 мільйона гривень, з яких 53,4 мільйона гривень надійшли з державного бюджету, а 4,5 мільйона гривень — із міського.

Згідно з пояснювальною запискою до рішення, вже обрано шість найкращих пропозицій на суму 49,2 мільйона гривень серед 14 варіантів, які надійшли від продавців.

Депутат Олег Етнарович зазначив, що житло буде у власності міської громади. Також він підкреслив оперативність роботи: субвенцію отримали наприкінці жовтня, а у грудні рішення затвердили.

Нагадаємо, до Одеси переїхали родини дитячих будинків сімейного типу з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Забезпечення житлом цих сімей стало нагальним питанням, адже потребувало близько 60 мільйонів гривень.