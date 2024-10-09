Шість дитячих будинків сімейного типу з прифронтових областей розраховують отримати житло в Одесі: на це потрібно ₴58 млн

Житловий будинок по вулиці Самойловича 8А у Корабельному районі Миколаєвапісля обстрілу, 23 жовтня 2022 рік, фото «МикВісті»

Шість дитячих будинків сімейного типу з областей, де ведуться активні бойові дії, розраховують отримати нове житло в Одесі. На це потрібно міст потрібно 58 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету.

Про це стало відомо під час засідання позачергової сесії виконавчого комітету Одеської міської ради 8 жовтня, пишуть «МикВісті».

Відповідно до закону, такі сім'ї можуть вибрати будь-яке місце проживання. Для цього їм потрібно звернутися у свої військові адміністрації. До Одеси вже надійшло шість заявок із Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Закупівля житла для дитячих будинків сімейного типу обійдеться в 57,7 мільйона гривень. Міська комісія, яка займається цим питанням, сформувала бюджетний запит, який затвердив виконком. Тепер розрахунок надійде на розгляд обласної комісії, а потім — Кабінету міністрів.

Одеська влада розраховує, що придбає квартири до кінця 2024 року.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».