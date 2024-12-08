США виділили Україні оборонний пакет на $988 млн

Сполучені Штати виділили черговий пакет військової допомоги для України на 988 мільйонів доларів. Він міститиме додаткове обладнання, ракети і дрони.

Про нову допомогу оголосило Міністерство оборони США.

До нового пакета увійшли:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

безпілотні авіаційні системи;

обладнання, компоненти та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Як пише Reuters, ця допомога майже вдвічі зменшує доступні 2,21 мільярда доларів США, які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України (USAI), оскільки адміністрація Джо Байдена намагається взяти на себе зобов’язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її із запасів американської армії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом.