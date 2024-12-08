  • неділя

    8 грудня, 2024

  • 2.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • 2.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США виділили Україні оборонний пакет на $988 млн

Сполучені Штати виділили черговий пакет військової допомоги для України на 988 мільйонів доларів. Він міститиме додаткове обладнання, ракети і дрони. 

Про нову допомогу оголосило Міністерство оборони США.

До нового пакета увійшли:

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • безпілотні авіаційні системи;
  • обладнання, компоненти та запасні частини для обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

Як пише Reuters, ця допомога майже вдвічі зменшує доступні 2,21 мільярда доларів США, які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України (USAI), оскільки адміністрація Джо Байдена намагається взяти на себе зобов’язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її із запасів американської армії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним Президентом США Дональдом Трампом.

Останні новини про: Міжнародна допомога

В МЗС закликали НАТО поставити Україні щонайменше 20 систем ППО
Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині
США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд до кінця президентства Байдена
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві на базі ЧНУ відкрили першу інклюзивну автошколу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відкрили укриття в одній із гімназій міста: тепер 250 учнів зможуть навчатися офлайн

Анна Гакман
новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Міжнародна допомога

США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд до кінця президентства Байдена
Данія, Німеччина та ПРООН передали 12 автомобілів для медичних і освітніх закладів Миколаївщині
В МЗС закликали НАТО поставити Україні щонайменше 20 систем ППО

Сєнкевич повідомив, що вже обрав нового директора Центрального стадіону у Миколаєві: «Будемо заключати контракт»

Юлія Бойченко

Деякі вулиці Миколаєва через ремонт мереж до завтра залишаться без води: адреси

Зеленський нагородив начальника Снігурівської МВА Кухту орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Графік відключень світла на Миколаївщині 8 грудня