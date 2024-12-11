Цьогоріч Миколаївщина отримала ₴176 млн з держбюджету на житло для ветеранів

ЖК Рів'єра, Миколаїв, фото: ЛУН

У 2024 році Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів.

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, було закуплено 80 квартир.

Зазначається, що даний проєкт є частиною стратегії «Політика героїв», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

«Так, за дорученням Президента України Володимира Зеленського в регіонах і громадах послідовно й системно реалізовується державна стратегія, спрямована на забезпечення потреб учасників бойових дій та ветеранів війни», — йдеться у повідомленні.

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Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень.

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року на допомогу підрозділам Сил оборони з бюджету Одеси додатково виділили 310 мільйонів гривень. Ці кошти заклали у міську програму «Безпечне місто Одеса».