На вивіз будівельного сміття протягом року адміністрація Інгульського району Миколаєва витратить ₴5,1 млн

Вивіз великогабаритного сміття. Архівне фото "МикВісті".

Адміністрація Інгульського району планує виділити на вивезення великогабаритного сміття протягом 2025 року 5,1 мільйон гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник має працювати протягом усього 2025 року та за цей час вивезти 18250 кубічних метрів великогабаритного сміття.

Скриншоти з ProZorro Скриншоти з ProZorro

Сміття вивозитимуть на міський полігон відходів. Також зазначається, що робітники підприємства-переможця мають збирати сміття, яке розсипалось та сміття біля контейнерів радіусі 5 метрів.

Наразі триває подача пропозицій від учасників торгів, на 23 грудня заплановано проведення аукціону.

Нагадаємо, що за 2024 пік адміністрація Інгульського району витратила 5 мільйонів 288 тисяч 205 гривень на вивезення великогабаритного сміття.

Також повідомлялося, що з бюджету Миколаєва витратять 6,4 мільйона гривень на вивезення спецтехнікою великогабаритного сміття з території Заводського району.