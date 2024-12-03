У Миколаєві витратять ₴6,4 млн на вивезення великогабаритного сміття з Заводського району

В Заводському районі Миколаєва виділили 6,4 мільйона гривень на вивезення великогабаритного сміття. Архівне фото: «МикВісті»

З бюджету Миколаєва витратять 6,4 мільйона гривень на вивезення спецтехнікою великогабаритного сміття з території Заводського району.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro.

Послуги з вивезення сміття будуть надаватися протягом усього 2025 року. За цей час з території Заводського району мають вивезти 25 тисяч кубічних метрів великогабаритного сміття.

До 7 грудня триває процес подачі тендерних пропозицій, на 9 грудня заплановано проведення аукціону.

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Крім того, підрядник повинен встановити 11 контейнерів об’ємом 10 кубічних метрів для збору відходів. Також обране підприємство має забезпечити чистоту навколо контейнерів, збирати сміття в радіусі 10 метрів і прибирати розсипане сміття під час завантаження та вивезення.

Нагадаємо, що на утилізацію сміття у Миколаєві планують витратити 5 мільйонів гривень впродовж 2025 року.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи – 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Миколаєві планують побудувати станцію для сортування побутових відходів біля діючого міського звалища.

У Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.