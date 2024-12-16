Норвегія виділить Україні $242 млн на посилення морської оборони

Норвегія надасть Україні кошти на посилення морської оборони України.. Фото: Військово-Морські Сили України ЗСУ

Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (понад 242 млн доларів США) на посилення морської оборони України.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Серед іншого підтримка включає обладнання, передане після закупівель у промисловості. Частина фінансування піде на системи, які можуть бути використані для розмінування. Також кошти передбачені і на навчання українських військових.

«Україні потрібна додаткова підтримка, щоб надалі послабити російські морські сили в Чорному морі. Необхідно захистити українське населення та інфраструктуру від атак російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує важливий дохід для України», — зазначив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

За словами міністра оборони Норвегії, міни є серйозною проблемою для безпечного руху суден і руху в Чорному морі, а заходи з розмінування є необхідними, тому системи, які надійдуть Україні, дозволять краще виявляти та знешкоджувати міни вздовж власного узбережжя.

Велика частина коштів піде на зусилля в рамках інновацій та автономії в коаліції морських можливостей.

Нагадаємо, що у листопаді Норвегія оголосила про виділення 45 мільйонів доларів (500 мільйонів крон) на виробництва зброї та військової техніки українськими підприємствами.