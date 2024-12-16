  • понеділок

    16 грудня, 2024

  • 6.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 6.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Норвегія виділить Україні $242 млн на посилення морської оборони

Норвегія надасть Україні кошти на посилення морської оборони України.. Фото: Військово-Морські Сили України ЗСУНорвегія надасть Україні кошти на посилення морської оборони України.. Фото: Військово-Морські Сили України ЗСУ

Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (понад 242 млн доларів США) на посилення морської оборони України.

Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Серед іншого підтримка включає обладнання, передане після закупівель у промисловості. Частина фінансування піде на системи, які можуть бути використані для розмінування. Також кошти передбачені і на навчання українських військових.

«Україні потрібна додаткова підтримка, щоб надалі послабити російські морські сили в Чорному морі. Необхідно захистити українське населення та інфраструктуру від атак російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує важливий дохід для України», — зазначив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

За словами міністра оборони Норвегії, міни є серйозною проблемою для безпечного руху суден і руху в Чорному морі, а заходи з розмінування є необхідними, тому системи, які надійдуть Україні, дозволять краще виявляти та знешкоджувати міни вздовж власного узбережжя.

Велика частина коштів піде на зусилля в рамках інновацій та автономії в коаліції морських можливостей.

Нагадаємо, що у листопаді Норвегія оголосила про виділення 45 мільйонів доларів (500 мільйонів крон) на виробництва зброї та військової техніки українськими підприємствами. 

Останні новини про: Норвегія

Норвегія виділить майже $10 млн на евакуацію важкопоранених українців до Європи
$45 млн виділяє Норвегія на підтримку українського оборонного виробництва
Норвегія надасть Польщі літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні
Реклама

Читайте також:

новини

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

Олена Козубовська
новини

Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська
новини

Навіть 6 великих автобусів у Варварівку буде позитивом, — директор «Миколаївпастранс» про новий маршрут

Аліна Квітко
новини

Топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві

Володимир Коваль

Останні новини про: Норвегія

Норвегія надасть Польщі літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні
$45 млн виділяє Норвегія на підтримку українського оборонного виробництва
Норвегія виділить майже $10 млн на евакуацію важкопоранених українців до Європи

Удар дроном по Миколаєву: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Харлан отримала відзнаки «спортсменка року» та «креатив року» на SBC Ukraine Awards

3 години тому

У Миколаєві більше 80 вулиць та провулків сьогодні залишаться без світла

Альона Коханчук

Головне сьогодні