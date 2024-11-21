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$45 млн виділяє Норвегія на підтримку українського оборонного виробництва

Міністр оборони Королівства Норвегія Бйорн Арільд Грам розповів про допомогу Україні. Фото: facebook.com/ForsvarsdepМіністр оборони Королівства Норвегія Бйорн Арільд Грам розповів про допомогу Україні. Фото: facebook.com/Forsvarsdep

Норвегія оголосила про виділення 45 мільйонів доларів (500 мільйонів крон) на виробництва зброї та військової техніки українськими підприємствами. 

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час зустрічі міністрів оборони Північних країн у Копенгагені.

Зазначається, що зустріч була присвячена питанням підтримки України в умовах російської агресії. За словами Грама, кошти будуть спрямовані на розвиток оборонно-промислового комплексу, щоб прискорити виробництво озброєння та техніки для потреб української армії.

«Норвегія робить внесок із власних запасів і закупівель у вітчизняної промисловості, але одного цього недостатньо. Ми повинні розширити спроможність України виробляти більше, і ця підтримка допоможе досягти цього», — наголосив Грам.

У відомстві зазначили, що Данія спільно з Україною впровадила модель фінансування, яка дозволяє здійснювати прямі закупівлі в українській оборонній промисловості. Для цього були створені процедури моніторингу та механізми забезпечення прозорості й підзвітності проєкту. За словами норвезького міністра оборони, виділення 500 мільйонів норвезьких крон стане частиною цієї ініціативи.

Раніше Велика Британія оголосила про виділення додаткових 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки Коаліції дронів, яку створили для підтримки України. 

 

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