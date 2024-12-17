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Обстріл Одеси 28 листопада завдав довкіллю ₴176 тисяч збитків

Обстріл Одеси. Ілюстраційне фото: Одеська ОВАОбстріл Одеси. Ілюстраційне фото: Одеська ОВА

Внаслідок російської атаки Одеси 28 листопада в атмосферу потрапити забруднюючі речовини. Екологи оцінили збитки навколишньому середовищу в 176 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через обстріл у Київському районі загорілось гаражне приміщення, тому в атмосферне повітря потрапило майже 56 тонн діоксиду вуглецю. 

Інформацію про цей випадок передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України, щоб використати дані для формування єдиного реєстру збитків, спричинених агресією РФ.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Одесі, 9 листопада, постраждав багатоквартирний житловий комплекс «Сьоме небо». Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 5 мільйонів гривень.

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