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Обстріл ЖК «Сьоме небо» в Одесі завдав довкіллю понад ₴5 млн збитків

Збитки довкіллю внаслідок обстрілу ЖК «Сьоме небо» в Одесі склали понад ₴5 млн. Фото: Одеська обласна прокуратураЗбитки довкіллю внаслідок обстрілу ЖК «Сьоме небо» в Одесі склали понад 5 мільйонів гривень. Фото: Одеська обласна прокуратура

Внаслідок російської атаки в Одесі, 9 листопада, постраждав багатоквартирний житловий комплекс «Сьоме небо». Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, через обстріл зафіксували засмічення земель металевими уламками та будівельними відходами. 

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Нагадаємо, у листопаді внаслідок російської атаки Миколаєва в атмосферу потрапити забруднюючі речовини, які впливають на зміну клімату. Екологи оцінили збитки навколишньому середовищу у понад 3 мільйони гривень.

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