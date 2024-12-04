Обстріл Миколаєва у листопаді завдав довкіллю понад ₴3 млн збитків
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- Даріна Мельничук
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20:33, 04 грудня, 2024
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У листопаді внаслідок російської атаки Миколаєва в атмосферу потрапити забруднюючі речовини, які впливають на зміну клімату. Екологи оцінили збитки навколишньому середовищу у понад 3 мільйони гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Зазначається, що інспектори здійснили 13 розрахунків розміру шкоди, завданої атмосферному повітрю Миколаївської області внаслідок пожеж, спричинених обстрілами.
Загальний обсяг забруднюючих речовин, що потрапили у повітря склав майже 905 тонн, з них 897 тонн діоксиду вуглецю.
Інформацію про цей випадок передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України, щоб використати дані для формування єдиного реєстру збитків, спричинених агресією РФ.
Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.
Нагадаємо, під час обстрілу Одеси 17 листопада горіли житлові будинки. Фахівці розрахували, що через пожежу в повітря потрапило майже 40 тонн вуглецю.
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