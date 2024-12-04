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Екологи оцінили у ₴121 тис. збитки довкіллю після ракетного удару по Одесі 17 листопада

Наслідки обстрілу Одещини 17 листопада. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини 17 листопада. Фото: «Суспільне Одеса»

Під час обстрілу Одеси 17 листопада горіли житлові будинки. Фахівці розрахували, що через пожежу в повітря потрапило майже 40 тонн вуглецю.

Про це повідомили Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Вказується, що площа пожежі 17 листопада склала 500 квадратних метрів. Через потрапляння вуглецю в повітря, завдано довкіллю шкоди на 121 тисячу гривень.

«Уся інформація передана до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для включення до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю через збройну агресію», —  додали в екоінспекції.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки в Одесі, 18 листопада, в атмосферу потрапила речовина, яка впливає на зміну клімату. Екологи оцінили збитки навколишньому середовищу у понад 120 тисяч гривень.

Крім того, ворожі обстріли Одеси 9 листопада спричинили масштабну пожежу в Хаджибейському районі, через що в атмосферу потрапило майже 80 тонн забруднювальних речовин. 

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