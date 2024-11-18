В Одесі прогримів вибух: є загиблі та поранені, — голова ОВА

Росія атакувала Одещину зранку 17 листопада. Архівне фото: ДСНС Одещини

18 листопада російські війська ракетами атакували Одесу. За попередніми даними є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», — написав він.

В той же час Одеська міська рада повідомляє, що діти у навчальних закладах були в укритті.

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«За даними керівників закладів освіти, де перебувають діти у чергових групах, вихованці під час обстрілу перебували в укриттях. З ними поряд вихователі», — повідомляє пресслужба мерії.

Пізніше про наслідки вибуху написав омбудсман Дмитро Лубінець.

«Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним», — написав він.

Станом на 13:03 стало відомо про вісьмох загиблих.

«Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах. Постраждалим надається необхідна медична допомога», — написав міський голова Геннадій Труханов.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про 8 загиблих та 18 поранених.

«Попередньо, внаслідок російської російської атаки 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина», — написав він.

Раніше повідомлялось, що з ранку, 17 листопада російські війська атакували Одещину. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також постраждав 17-річний підліток. Зараз в області перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.