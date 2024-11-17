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Ситуація в Одесі: немає світла, тепла і води, у місті не працює електротранспорт

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі через російські атаки перебої зі світлом, теплом та водою. Також у місті не працює електротранспорт, а одесити вишикувалися в черги біля бюветів з водою.

Про це повідомляє Одеський міський голова Геннадій Труханов. 

За його словами, у місті зараз діють екстрені відключення світла та вимушено припинено енергопостачання «Інфоксводоканалу». 

«Всі котельні, окрім великих, підключені до генераторів. Як тільки з'явиться вода, почнемо підключати котельні до альтернативних джерел. По великим - енергетики зʼясовують поточний стан справ», — зазначив Геннадій Труханов.

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Він додав, що клінічні лікарні мають альтернативні джерела водопостачання та живлення, а також екстрені запаси води. 

Після обстрілів в місті електротранспорт не працює. Наразі на лінії вивели додаткові автобуси маршрутного транспорту, а світлофори працюють на ключових перехрестях від альтернативного живлення. 

Крім цього по місту працюють бювети, на деяких вжеутворилися черги. 

По місту вже стоять машини з водою за адресами:

  • вул.Філатова, 1;
  • Шкільний аеродром, 1;
  • вул. Ак.Корольова, 94; 
  • вул.Б.Хмельницького, 1;
  • вул.Св.Ріхтера,125/1;  
  • вул.Олексія Вататурського,1/1;  
  • Космонавтів, 31/5.
Черга біля одного з одеських бюветів. Фото: «Суспільне Одеса»Черга біля одного з одеських бюветів. Фото: «Суспільне Одеса»

Наразі в звичайному режимі працюють 14 бюветів, які розташовані за адресами:

  • вул. Дальницька, 25;
  • пр. Небесної Сотні, 14; 
  • вул. І.Рабіна;   
  • пр. Лесі Українки (Гагаріна), 33;
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова);       
  • 6-та ст. В. Фонтану;     
  • сквер Михайлівcький;
  • вул. Інглезі 
  • вул. Геранієва; 
  • сквер Старобазарний;
  • вул. Просвіти, 1Д;
  • сквер Прохорівський;
  • вул. Кримська;
  • вул. Космонавтів, 17а.

Бювети розташовані за адресами: Сквер Мечникова та проспект Князя Ярослава Мудрого (Ак.Глушка), 1 – зачинені на капітальний ремонт.

Міський голова доручив відкрити 161 «Пункт незламності». Їх запуск планується протягом найближчих годин.

«Генератори забезпечені паливом. Там, де можливо, забезпечуємо приміщення альтернативним теплом. Тут можна підзарядити гаджети, підвозимо воду та електроприлади для приготування чаю та кави», — сказав Геннадій Труханов.

Зазначається, що всього у місті 445 «Пунктів незламності».

Дізнатись усі локаціїї «Пунктів незламності» можна за посиланням: https://omr.gov.ua/ua/citizens/map-heater/

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»Наслідки обстрілу Одещини. Фото: «Суспільне Одеса»
Нагадаємо, під ранок 17 листопада російська армія почала завдавати по території України масовані обстріли крилатими, балістичними та аеробалістичними ракетами.
Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах застосовуються екстрені відключення електроенергії.
У ніч на 17 листопада російська армія запустила по Україні 210 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 102 ракети та 42 БпЛА.

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