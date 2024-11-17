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Під час російської атаки сили ППО знищили 144 із 210 повітряних цілей

Атака безпілотників. Ілюстраційне фото: depositphotos.comАтака безпілотників. Ілюстраційне фото: depositphotos.com

У ніч на 17 листопада російська армія запустила по Україні 210 повітряних цілей. Сили протиповітряної оборони знищили 102 ракети та 42 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Зазначається, що росіяни ударили по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed».

До атаки армія РФ противник залучила 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160, 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальника Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувача Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, та 4 кораблі — носії крилатих ракет.

Станом на 12:00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей:

  • 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;
  • 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).
Зображення: Повітряні силиЗображення: Повітряні сили

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Обстріли Миколаєва 16-17 листопада

В ніч з 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей. 

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

На місці стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.

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