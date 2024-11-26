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Внаслідок обстрілу Одеси 18 листопада збитки довкіллю склали понад ₴120 тисяч

Наслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег КіперНаслідки обстрілу Одеси 18 листопада. Фото: Олег Кіпер

Внаслідок російської атаки в Одесі, 18 листопада, в атмосферу потрапила речовина, яка впливає на зміну клімату. Екологи оцінили збитки навколишньому середовищу у понад 120 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через обстріл в Приморському районі Одеси загорівся житловий будинок та автомобілі, а також в атмосферу потрапило майже 40 тонн діоксиду вуглецю.

Інформацію про цей випадок передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України, щоб використати дані для формування єдиного реєстру збитків, спричинених агресією РФ.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Нагадаємо, російські обстріли Одеси 9 листопада спричинили масштабну пожежу в Хаджибейському районі, через що в атмосферу потрапило майже 80 тонн забруднювальних речовин. 

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