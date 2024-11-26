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₴241 тисяча: екологи полічили збитки завдані довкіллю після ракетних ударів по Одесі

Пожежа в Хаджибейському районі Одеси після обстрілів 9 листопада. Фото: пресслужба ДержекоінспекціїПожежа в Хаджибейському районі Одеси після обстрілів 9 листопада. Фото: пресслужба Держекоінспекції

Ворожі обстріли Одеси 9 листопада спричинили масштабну пожежу в Хаджибейському районі, через що в атмосферу потрапило майже 80 тонн забруднювальних речовин. 

Як повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу горіли складські приміщення приватного підприємства. 

Площа пожежі становила близько однієї тисячі кв. м. Це призвело до значних викидів забруднювальних речовин в атмосферу, зокрема майже 80 тонн діоксиду вуглецю. Загальний розмір завданої шкоди довкіллю оцінили у понад 241 тисячу гривень.

Інформацію про екологічні збитки передано до Оперативного штабу, дані включать до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії.

Раніше повідомлялось, обстріл росіян порту та будинку на Одещині завдав збитків довкіллю на понад 100 тисяч гривень. 

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