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Обстріл росіян порту та будинку на Одещині завдав збитків довкіллю на понад ₴100 тисяч

Російська атака на Ізмаїльський порт ударними безпілотниками, фото: Олег КіперРосійська атака на Ізмаїльський порт ударними безпілотниками, фото: Олег Кіпер

Державні інспектори розрахували шкоду завдану довкіллю внаслідок російського обстрілу 9 жовтня Одеської області та 18 жовтня Одеси.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Внаслідок російського обстрілу портової інфраструктури Чорноморської громади Одеського району 9 жовтня сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів. У результаті загоряння в атмосферу потрапило майже 16 тонн діоксиду вуглецю, зазначають інспектори.

За розрахунками екологів, загальний розмір шкоди довкіллю склав понад 48 тисяч гривень.

Крім того, 18 жовтня внаслідок чергового ворожого обстрілу Одеси загорівся триповерховий будинок, площа пожежі склала 300 квадратних метрів.

За даними екологічної інспекції, внаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапило близько 21 тонни діоксиду вуглецю. За розрахунками інспекторів, загальний розмір шкоди перевищив 72 тисячі гривень.

«Інформація вже передана до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для включення до єдиного реєстру збитків, які завдаються природі внаслідок збройної агресії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївської області в ґрунтах виявили підвищений вміст важких металів. Зокрема миш’яку, свинцю, міді, цинку, а також залишків вибухових речовин.

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