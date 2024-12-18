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У 2025 році на Миколаївщині модернізують дитячу лікарню та госпіталь ветеранів

У 2025 році на Миколаївщині відновлять дві лікарні. Архівне фото «МикВісті»У 2025 році на Миколаївщині відновлять дві лікарні. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська область увійшла до переліку регіонів, де у 2025 році реалізують пріоритетні інвестиційні проєкти з відновлення медичної інфраструктури. У регіоні модернізують лікарню та госпіталь. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на підсумковому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові.

«Попри війну міністерство продовжує працювати над модернізацією медичної інфраструктури, аби у лікарнях були створені всі умови для надання якісної, доступної та безоплатної меддопомоги. Досягти це можливо, консолідуючи зусилля на центральному та місцевому рівні, а також активно залучаючи міжнародних донорів для співпраці, аби процес рухався якомога ефективніше», — сказав міністр.

У регіоні запланували модернізувати Миколаївську обласну клінічну дитячу лікарню та госпіталь ветеранів війни.

Зазначається, що загалом на реалізацію 15 інвестиційних проєктів у 12 областях України спрямують понад 2,6 мільярда гривень.

Окрім Миколаївщини, інвестиційний проєкт реалізують також на Херсонщині, де планується модернізація Херсонської обласної дитячої лікарні.

Нагадаємо, що протягом 2025 року з міського бюджету Миколаєва планують виділити 212 мільйонів гривень на підтримку медичних закладів і послуг для жителів громади.

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