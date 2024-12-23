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Україна отримала $1,1 млрд доларів від МВФ на критичні видатки

Україна отримала 1,1 мільярдів доларів від МВФ. Фото: Reuters.Україна отримала 1,1 мільярдів доларів від МВФ. Фото: Reuters.

Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування критичних видатків бюджету

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

За його словами, це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

«Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету. Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів. Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни», — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Світовий банк оголосив про новий пакет допомоги для України на суму 750 мільйонів доларів.

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