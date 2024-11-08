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Світовий банк виділив Україні $750 млн для підтримки євроінтеграційних реформ

Світовий банк виділив Україні $750 млн для підтримки євроінтеграційних реформ. Фото з відкритих джерелСвітовий банк виділив Україні $750 млн для підтримки євроінтеграційних реформ. Фото з відкритих джерел

Світовий банк оголосив про новий пакет допомоги для України на суму 750 мільйонів доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що кошти надають в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Євросоюз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується Урядом Японії.

«Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене», — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що більше 80% українців взяли б участь у референдуму щодо вступу до ЄС та НАТО, якщо б такий відбувся найближчим часом. З них, 88% проголосували за вступ до ЄС, а 86% підтримали б вступ до НАТО.

Також  повідомлялось, що за результатами опитування 38% українців вважають, що Захід починає втомлюватися від надання допомоги Україні, проте 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України. 

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