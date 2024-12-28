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Україна отримала від ЄІБ €55 млн на відновлення інфраструктури у 12 областях: серед них Миколаївщина

Будівельники зносять будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Будівельники зносять будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив €55 мільйонів на відновлення соціальної інфраструктури України. Частково кошти отримає Миколаївська область.

Про це повідомляється у Facebook Міністерство розвитку громад та територій України.

Гроші підуть на відновлення лікарень, соціального житла, навчальних закладів, систем опалення, водопостачання, водовідведення та критично важливої соціальної інфраструктури.

Крім Миколаївської області, кошти також спрямують для 151 обʼєкта на території Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської та Харківської областей.

Проєктами керують представники місцевої влади, а технічну допомогу для прискорення їх реалізації надає Програма розвитку Організації Обʼєднаних Націй.

Як відомо, у 2024 році Миколаїв отримав 3,6 мільярда гривень гуманітарної та технічної допомоги від міжнародних партнерів.

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