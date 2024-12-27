Цьогоріч Миколаїв отримав ₴3,6 млрд допомоги від міжнародних партнерів

Гуманітарна допомога Миколаєву від асоціації «Нарбона-Україна», січень 2024 року, фото: міська рада

У 2024 році Миколаїв отримав 3,6 мільярда гривень гуманітарної та технічної допомоги від міжнародних партнерів.

Відповідна інформація міститься у звіті міського голови Олександра Сєнкевича за 2024 рік, пишуть «МикВісті».

З цієї суми місто отримало 2,3 мільярда гривень міжнародної технічної допомоги та 475,7 мільйона гривень – гуманітарної. Це 6296 одиниць обладнання, 12 одиниць громадського транспорту, 306 одиниць меблів, 2234 одиниць офісної техніки, 169,9 тисячі одиниць продуктів харчування, 4,4 мільйона медикаментів, 80 генераторів, 36 транспортних засобів.

Ще Миколаїв отримав 771,2 мільйона гривень допомоги у вигляді кредитів на реалізацію двох проєктів:

Реклама

«Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» за 356,7 мільйона гривень;

«Модернізація тролейбусного парку в місті Миколаїв» 414,4 мільйона гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Миколаївкомунтранс» завдяки партнерам оновив 70% своєї техніки: як сьогодні виглядає автопарк візника сміття?».

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

Вже наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Данія пообіцяла зробити все можливе, щоб відновити Миколаїв. А також оголосила пакет допомоги для Миколаївської області на спецтехніку, медичне обладнання та ремонт укриттів.

Згодом у Миколаєві відкрили офіс посольства Данії в Україні.

На початку листопада Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Тоді повідомлялось, що головний акцент у пакеті допомоги – на Миколаєві та області.

У січні 2024 року Данія спрямувала на відбудову Миколаївської області ще 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область. З початку повномасштабної війни країна надала області допомоги на 118 мільйонів доларів.

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен розповів про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

Представники Данії задоволені «позитивними зрушеннями» у місті та заявили про нову фазу партнерства, яка передбачає економічне та соціальне відновлення міста.

У вересні 2024 року стало відомо, що Миколаївська область отримає 44 мільйона євро фінансової допомоги від Данії.

Данія також надасть більше ₴150 млн на відновлення будинків у Корабельному районі Миколаєва.