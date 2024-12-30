У 2025 році Херсон витратить ₴160 тис. на рекламу та сувеніри для залучення інвесторів

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»

У рамках програми відновлення туризму на 2025 рік Херсонська міська військова адміністрація ухвалила рішення виділити 160 тисяч гривень на створення промоційних матеріалів для залучення інвесторів.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Херсонської ОВА, пишуть «МикВісті».

Кошти будуть спрямовані на розробку, дизайн та виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції, яка має підвищити впізнаваність Херсона серед потенційних партнерів та інвесторів. Це частина стратегії відновлення міста після руйнувань, спричинених війною.

«З початку російської агресії у 2022 році Херсон зазнав значних пошкоджень: були знищені готелі, ресторани, історичні будівлі та інфраструктура. Туристичні оператори, а також готелі й ресторани призупинили свою діяльність через бойові дії, підрив Каховської ГЕС та постійні обстріли. Крім того, частина територій залишається замінованою, що ускладнює відновлення туристичної галузі», – зазначено в документі програми.

Після стабілізації ситуації в Херсоні місцева влада планує відновити економічну діяльність, залучити інвестиції та сприяти розвитку туризму й інших галузей.

Нагадаємо, що у Коблевому на Миколаївщині хочуть відкрити частину пляжів до літа 2025 року. Підприємці наполягають на відновленні туристичного сезону за прикладом Одеси.