Мешканці Первомайського району отримали допомогу на ₴23,9 млн у рамках програми «Тепла зима»

Начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський, фото: «МикВісті»

У Первомайському районі Миколаївщини в рамках програми «Тепла зима» було надано допомогу на суму 23,9 мільйона гривень. Виплати отримали діти з малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю.

Про це розказав начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу 8 січня, пишуть «МикВісті».

«Виплати отримали 3 тисячі 683 особи на загальну суму 23,9 мільйона гривень. Серед них — 2 610 дітей з малозабезпечених сімей та 1 тисяча 41 дитина з числа внутрішньо переміщених осіб. Також виплати було здійснено 32 особам з інвалідністю першої групи», — повідомив Сергій Саковський.

Нагадаємо, у 2024 році в Первомайському районі Миколаївської області було зареєстровано 12 тисяч 145 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). До кінця року кількість зареєстрованих ВПО знизилась до 10 тисяч 572 осіб.