Українці за рік накопичили понад 700 тисяч нових боргів: лідирують штрафи за порушення дорожнього руху

У 2024 році єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найбільше заборгованостей — це несплата штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Усього в реєстрі боржників зараз налічується майже 9 мільйонів записів, про це свідчать аналітичні дані Опендатабот. Від початку повномасштабної війни реєстр зріс на майже 2 мільйони різних заборгованостей.

Кількість боргів по роках. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше записів у реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР — 1,8 мільйони, 1,7 мільйони — стягнення за адміністративні правопорушення. Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 мільйонів. Борги за комунальним платежам — 727 тисяч. Ще понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної вищезгаданої категорії.

Водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом — до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних — 11,8 тисяч.

Топ причин боргів українців. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві протягом 2024 року зареєстровано 442 виконавчих провадження щодо стягнення податкових боргів. Це один із найнижчих показників серед регіонів України.