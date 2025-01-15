У лікарнях Миколаївської області немає заборгованості по зарплатах

Очільниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко. Фото: «МикВісті»

Станом на січень 2025 року всі заробітні плати обласним лікарням виплачені.

Про це сьогодні, 15 січня повідомила очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, пишуть «МикВісті».

Вона також додала, що на цей час відбувається процес контрактування з Національною службою здоров'я.

— Станом на перше січня всі заробітні плати обласним лікувальним закладам було виплачено. Зараз триває процес контрактування з Національною службою здоров'я. До кінця січня ми будемо мати контракти і всі умови будуть виконуватись в повному обсязі, — повідомила Ірина Ткаченко.

Раніше повідомлялось, що у медичних закладах Миколаївської області не вистачає майже 1200 лікарів.