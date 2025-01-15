  • середа

    15 січня, 2025

  • -0°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • -0° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У лікарнях Миколаївської області немає заборгованості по зарплатах

Очільниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко. Фото: «МикВісті»Очільниця управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко. Фото: «МикВісті»

Станом на січень 2025 року всі заробітні плати обласним лікарням виплачені.

Про це сьогодні, 15 січня повідомила очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, пишуть «МикВісті».

Вона також додала, що на цей час відбувається процес контрактування з Національною службою здоров'я.

—  Станом на перше січня всі заробітні плати обласним лікувальним закладам було виплачено. Зараз триває процес контрактування з Національною службою здоров'я. До кінця січня ми будемо мати контракти і всі умови будуть виконуватись в повному обсязі, —  повідомила Ірина Ткаченко.

Раніше повідомлялось, що у медичних закладах Миколаївської області не вистачає майже 1200 лікарів.

Останні новини про: Медицина

​В Україні вперше провели операцію з повторної трансплантації серця
Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
У Миколаївській області не вистачає 1200 лікарів
Реклама

Читайте також:

новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко
новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук

Останні новини про: Медицина

У Миколаївській області не вистачає 1200 лікарів
Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
​В Україні вперше провели операцію з повторної трансплантації серця

Жительку Миколаєва засудили до 15 років за держзраду

У 2024 році на Миколаївщині оператори спецлінії «102» відреагували на понад 200 тисяч викликів

52 хвилини тому

У Миколаївській області не вистачає 1200 лікарів

Головне сьогодні