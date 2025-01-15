Майже ₴1,6 мільярда у 2024 році: Кіпер відзвітував, як на Одещині підтримують бізнес

Офіс «Зроблено в Україні» в Одесі. Фото: Суспільне.Одеса

У 2024 році на Одещині за державними та регіональними програмами виділили понад 1,57 мільярда гривень на підтримку бізнесу. Фінансування спрямували на допомогу ветеранам, підприємцям переробної галузі, садівництва та тепличного господарства.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема, у межах програми підтримки ветеранів, 35 учасників отримали 17 мільйонів гривень на започаткування бізнесу. Програма «Власна справа» підтримала 788 підприємців, яким виділили 195,6 мільйонів гривень.

Також в області 13 підприємств переробної галузі залучили гранти на 68,2 мільйони гривень. П'ять тепличних господарств отримали 30 мільйонів гривень грантових коштів. Крім того, 13 підприємців залучили гранти на розвиток садівництва та отримали 41,7 мільйон гривень.

У рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» уклали 6374 договори на загальну суму 23,7 мільярда гривень.

Олег Кіпер також зазначив, що у 2024 році в Одесі відкрився офіс «Зроблено в Україні», а у 2025 році подібні офіси з’являться в Ізмаїлі, Болграді та Білгород-Дністровському.

Раніше на Одещині презентували нову бренд-концепцію та айдентику регіону. Ключовими цінностями нової концепції визначили культурне різноманіття, інновації, свободу та розвиток.