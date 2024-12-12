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«Земля, що об’єднує»: на Одещині презентували нову бренд-концепцію

Одеса, фото міської радиОдеса, фото: Одеська міська рада

На Одещині презентували нову бренд-концепцію та айдентику регіону. Ключовими цінностями нової концепції визначили культурне різноманіття, інновації, свободу та розвиток.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Як зазначив Олег Кіпер, нову айдентику регіону офіційно презентували на сесії Одеської обласної ради.

«Що уособлює новий бренд? Гасло бренду: «Земля, що об’єднує». Це символічне послання про Одещину як регіон, де люди різних національностей, релігій і культур знаходять свій дім, можливості для розвитку та стають частиною спільної історії», – йдеться у повідомленні.

На Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документаНа Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документа
На Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документаНа Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документа

Також він розповів, що фірмові кольори символізують багатство ресурсів, прогресивність та культурну унікальність регіону.

«Ексклюзивно розроблена сімʼя шрифтів, що складається зі спокійного, історичного та соціального накреслень. Логотип. Сучасний графічний знак, інструмент просування нашого регіону та його унікального характеру», – додав він.

Згідно з документом, новий бренд має три ключові переваги:

  • Туризм: впізнаваність збільшує потік туристів, що призводить до розвитку інфраструктури і нових робочих місць.
  • Інвестиції: чітке позиціонування привертає інвесторів, гарантуючи стабільність і перспективи.
  • Гордість і Єдність: жителі починають відчувати свою причетність і стають
На Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документаНа Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документа
На Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документаНа Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документа
На Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документаНа Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документа
На Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документаНа Одещині презентували нову бренд-концепцію, скриншот з документа

Нагадаємо, у Снігурівці розпочали прийом пропозицій мешканців щодо створення логотипу міста.  Пропозиції можуть включати в себе: логотип, слоган, кольорову гамму, графічні елементи, а також загальну концепцію бренду, яка буде використовуватись для реклами та розвитку громади.

Пропозиції приймаються з 27 листопада до 27 грудня 2024 року в електронному вигляді за реєстраційною формою.

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