На інвентаризацію зелених насаджень у Миколаєві потрібно ₴15 млн

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай, фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що на інвентаризацію дерев у Миколаєві потрібно 15 мільйонів гривень.

Про це він сказав під час брифінгу у Миколаївській міській раді у четвер, 16 січня, пишуть «МикВісті».

За словами Дмитра Чучмая, в штаті підприємства передбачено два фахівця, які виконують роботу з інвентаризації, але охопити все місто не вдається через брак грошей.

— У них є плани, терміни і таке інше, але зараз, на жаль, ми не можемо охопити все це. Це вартує великих коштів, приблизно, це десь порядка 15 мільйонів гривень, — сказав Дмитро Чучмай.

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Він також розповів про те, в Миколаєві можливо створити електронну мапу насаджень, але грошей на це не передбачено. Дмитро Чучмай також зазначив, що готовий співпрацювати над цим проєктом із фахівцями та студентами-екологами.

— Це не важко, але це коштує грошей. Ми готові співпрацювати з кожним, хто має бажання. Але зазвичай все закінчується лише словами: «Ми хочемо» — і на цьому все. Якщо є фахівці, готові допомогти, будь ласка, звертайтеся — сказав Дмитро Чучмай.

Чому потрібен аудит зелених зон?

При проведенні інвентаризації кожного об’єкту зеленого господарства ведеться облік насаджень, де вказується порода дерев, вік, висота, діаметр, якісний стан та розраховується балансова вартість. Дані по кожному об’єкту мають планово оновлюватись раз на п‘ять років.

Узагальнення такої інформації по всім об’єктам зеленого господарства дозволяє одержувати комплексні данні про кількість та стан зелених насаджень в місті, проводити моніторинг основних показників у часі, визначати оптимальні методи утримання зелених насаджень та надають можливість розробити програму озеленення міста з урахуванням адаптації до кліматичних змін.

Приклад системи обліку зелених насаджень можна подивитись на досвіді Одеси, де вже створили онлайн карту парків та скверів міста. Її запустило комунальне підприємство «Міськзелентрест», яке займається зеленими насадженнями у місті.

Відкрита мапа дерев Одеси дозволяє комунальникам проводити інвентаризацію зелених насаджень, вести автоматичну нумерацію дерев та визначати їх GPS-координати. Також інтерактивна карта містить дані про загальну площу, зайняту об’єктами зеленого господарства, визначає кількість дерев та чагарників за видами насаджень, породами, віком, діаметром, вартість об’єктів благоустрою в цілому та його окремих ділянок.

Моніторинг зелених насаджень Одеси. Скриншот з сайту.

Крім того, зареєструвавшись на сайті, будь-який користувач може завантажити фото того чи іншого дерева, куща, вказати його адресу та дані про стан, а комунальники мають опрацювати та перевірити інформацію. У разі її відповідності, внести дані до карти.

Моніторинг зелених насаджень Одеси. Скриншот з сайту.

Нагадаємо, що директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай маріуполець. До квітня 2021 року він очолював «Маріупольавтодор» та був звільнений після службового розслідування.