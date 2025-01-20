За 2024 рік у Миколаєві стягнули понад ₴866 тисяч штрафів за порушення в сфері будівництва
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- Світлана Іванченко
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16:32, 20 січня, 2025
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У 2024 році управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради стягнуло понад 866 тисяч гривень штрафів за порушення в сфері будівництва.
Як повідомили у мерії, загальна сума штрафів, накладених протягом року, перевищила 319 тисяч гривень.
Крім того, протягом року спеціалісти управління видали дев'ять приписів про усунення порушень та ще п'ять — про зупинення будівельних робіт. Також склали дев'ять адміністративних протоколів.
Нагадаємо, що управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради зупинило самовільне будівництво торговельного павільйону на вулиці Космонавтів, 142/15. Підрядник отримав штраф у понад 100 тисяч гривень.
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