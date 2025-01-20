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За 2024 рік у Миколаєві стягнули понад ₴866 тисяч штрафів за порушення в сфері будівництва

Будівництво кіоску по вулиці Космонавтів, будівництво кіосків, під які пиляли платани. Архівне фото «МикВісті»Будівництво кіоску по вулиці Космонавтів, будівництво кіосків, під які пиляли платани. Архівне фото «МикВісті»

У 2024 році управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради стягнуло понад 866 тисяч гривень штрафів за порушення в сфері будівництва.

Як повідомили у мерії, загальна сума штрафів, накладених протягом року, перевищила 319 тисяч гривень. 

Крім того, протягом року спеціалісти управління видали дев'ять приписів про усунення порушень та ще п'ять — про зупинення будівельних робіт. Також склали дев'ять адміністративних протоколів.

Штрафні санкції за порушення в будівництві у Миколаєві у 2024 році. Інфографіка: пресслужба Миколаївської міської радиШтрафні санкції за порушення в будівництві у Миколаєві у 2024 році. Інфографіка: пресслужба Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради зупинило самовільне будівництво торговельного павільйону на вулиці Космонавтів, 142/15. Підрядник отримав штраф у понад 100 тисяч гривень.

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