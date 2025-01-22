ДТЕК інвестує €450 млн в будівництво Тилігульської вітроелектростанції, що на Миколаївщині

Тилігульська ВЕС, фото: ДТЕК

Енергетична компанія ДТЕК інвестує 450 мільйонів євро в будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції, що на Миколаївщині.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що ДТЕК отримав 370 мільйонів євро кредитів від міжнародних банків, які були підтримані Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO). Основна частина цих коштів буде використана для закупівлі 64 турбін. Решту вартості проєкту ДТЕК профінансує власними коштами.

Повідомляється, що при досягненні повної потужності Тилігульська ВЕС буде виробляти 1,7 ТВт-год електроенергії на рік.

«Цього достатньо для забезпечення електроенергією 900 тисяч українських домівок, що еквівалентно енергії, необхідній для заряджання кожного смартфона в ЄС протягом року», – додали в ДТЕК.

Нагадаємо, що першу чергу Тилігульської вітрової електростанції, потужністю 114 МВт з 19 вітрових турбін, було запущено 22 травня 2023 року.