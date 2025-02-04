«Найбільша приватна інвестиція»: Данія виділить €400 млн на будівництво Тилігульської вітроелектростанції, що на Миколаївщині

Тилігульська ВЕС, фото: ДТЕК

Данія виділить 400 мільйонів євро на будівництво Тилігульської вітроелектростанції на Миколаївщині.

Як повідомляє Посольство Данії в Україні, це найбільша приватна інвестиція в країну за часів повномасштабного вторгнення.

«Фінансова гарантія від Фонду експорту та інвестицій Данії (EIFO) підтримає розширення Тилігульської ВЕС на півдні України. Зараз уряд Данії через Данський експортно-державний фонд (EIFO) надає фінансову гарантію у розмірі 3 млрд данських крон (400 мільйонів євро) на будівництво найбільшого в Україні вітроенергетичного проєкту та оснащення його вітровими турбінами Vestas. Фінансування входить до масштабнішої стратегії відновлення критичної інфраструктури України, що зосереджується на екологічно сталих енергетичних рішеннях», — йдеться у повідомленні.

Як ми раніше повідомляли, при досягненні повної потужності Тилігульська ВЕС буде виробляти 1,7 ТВт-год електроенергії на рік. Цього достатньо для забезпечення електроенергією 900 тисяч українських домівок.

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«Досвід Данії у впровадженні екологічних ініціатив має потенціал зробити вирішальний внесок у відновлення України та, відповідно, у її боротьбу за свободу. Завдяки значним фінансовим гарантіям, разом з EIFO та Vestas, ми забезпечуємо критично важливу інфраструктуру країни, що має вирішальне значення в умовах триваючої війни. Все це має на меті замінити темне сьогодення України на зелене майбутнє», — додав Мортен Бьодсков, міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

вже наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю.Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила пакет допомоги для Миколаївської області на спецтехніку, медичне обладнання та ремонт укриттів.

У вересні минулого року після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

А на початку листопада Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Тоді повідомлялось, що головний акцент у пакеті допомоги – на Миколаєві та області.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області ще 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Також у Миколаєві завершили розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія. Його відкрили на річницю з дня заснування Миколаєва.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

17 вересня у Миколаєві представники Данії розповіли, що задоволені «позитивними зрушеннями» у місті та заявили про нову фазу партнерства, яка передбачає економічне та соціальне відновлення міста.

Також 17 вересня 2024 року стало відомо, що Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.

У жовтні повідомлялось, що Данія надасть більше ₴150 млн на відновлення будинків у Корабельному районі Миколаєва.

Нагадаємо, у листопаді міські голови Баштанки та Первомайська поїхали у Данію разом з очільником Миколаївської ОВА. Вони представили партнерам інвестиційні пропозиції від своїх громад.