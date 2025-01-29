Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції
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- Аліна Квітко
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11:44, 29 січня, 2025
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Миколаївська міська рада отримає 46 мільйонів гривень субвенції від держави на освіту.
Про це у вівторок, 28 січня, під час засідання комісії з питань бюджету, повідомила директорка департаменту фінансів Миколаївської міськради Віра Святелик, пишуть «МикВісті».
Згідно з проєктом рішення, пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 46,2 мільйона гривень за рахунок субвенції із державного бюджету.
Найбільшу частину додаткового фінансування – 30,4 мільйона гривень виділили для доплати вчителям шкіл.
Також 6,27 мільйона гривень субвенції спрямують на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.
Ще 9,54 мільйона гривень субвенції направлять на розвиток «Нової української школи» та покращення якості освіти.
Члени бюджетної комісії підтримали цей проєкт рішення для його винесення на розгляд сесії міськради.
Заробітна плата вчителів у 2024 році
Як відомо, депутати міської ради планують звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з закликом підвищити до заробітну плату вчителям у Миколаєві. Там зазначається, що з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 7100 гривень до 8000 гривень. Однак наразі зарплатня педагогів є нижчою за мінімально встановлену.
Система оплати праці освітян передбачає базову ставку та певні надбавки. На розмір заробітної плати педагогічних працівників впливають:
- Надбавки за стаж роботи (вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих);
- Престижність праці (від 5% до 30%);
- Класне керівництво, перевірка учнівських робіт;
- Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.
Залежно від наявності тих чи тих надбавок і доплат та їхнього розміру учителі отримуватимуть різну заробітну плату.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий початку оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.
Однак згодом він сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.
Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.
А через відтік школярів у Миколаєві вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через, як повідомлялось, це частину вчителів доведеться скоротити.
Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.
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