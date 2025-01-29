Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції

Миколаївська міська рада отримає 46 мільйонів гривень субвенції від держави на освіту. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївська міська рада отримає 46 мільйонів гривень субвенції від держави на освіту.

Про це у вівторок, 28 січня, під час засідання комісії з питань бюджету, повідомила директорка департаменту фінансів Миколаївської міськради Віра Святелик, пишуть «МикВісті».

Згідно з проєктом рішення, пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 46,2 мільйона гривень за рахунок субвенції із державного бюджету.

Найбільшу частину додаткового фінансування – 30,4 мільйона гривень виділили для доплати вчителям шкіл.

Також 6,27 мільйона гривень субвенції спрямують на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

Ще 9,54 мільйона гривень субвенції направлять на розвиток «Нової української школи» та покращення якості освіти.

Члени бюджетної комісії підтримали цей проєкт рішення для його винесення на розгляд сесії міськради.