Посадовці повинні задекларувати «кешбек» та «тисячу від Зеленського»

Одна тисяча гривень. Ілюстративне фото: biz.today.ua

До 31 березня держслужбовці мають задекларувати отримані виплати за програмами «Національний кешбек» і «Зимова єПідтримка».

Як повідомили в пресслужбі «Дії», ці кошти не оподатковуються.

«Публічні службовці, які минулого року отримали виплати з урядових соціальних програм, мають задекларувати їх через Реєстр декларацій на сайті НАЗК. Ці кошти не оподатковують і не враховують, коли оформлюєте субсидії та пільги», — говориться у повідомленні.

У відомстві надали детальну інструкцію, як задекларувати «Національний кешбек» та «Зимову єПідтримку».

Перш за все, слід сформувати виписку про нарахування коштів у застосунку банку. Після того у розділі 11 декларації «Доходи, у тому числі подарунки» вказати:

вид доходу — Інше;

який саме — Національний кешбек та/або Зимова підтримка;

джерело доходу — Інша фізична або юридична особа;

тип особи — Юридична особа, зареєстрована в Україні;

код ЄДР — 37508596;

найменування юридичної особи — Міністерство економіки України.

Після того, у розділі 12.1 «Відомості про банківські рахунки» необхідно вказати банк або банки, у яких відкривали картку Національного кешбеку.

Раніше повідомлялось, що наприкінці 2024 року понад 2,3 мільйона українців уже отримали 1 тисячу гривень «Зимової єПідтримки». Найпопулярніші витрати — оплата комунальних послуг та мобільного звʼязку.