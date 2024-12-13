Українці витрачають «тисячу Зеленського» переважно на комуналку і звʼязок, донати — лише 4%
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- Анна Гакман
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20:14, 13 грудня, 2024
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Понад 2,3 мільйона українців уже отримали 1 тисячу гривень зимової «єПідтримки». Найпопулярніші витрати — оплата комунальних послуг та мобільного звʼязку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Найчастіше українці спрямовують ці кошти на:
- оплату комунальних послуг (63%),
- мобільний зв'язок (17%),
- донати Силам оборони України (4%).
«Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат», – написав Михайло Федоров.
Нагадаємо, що Володимира Зеленського закликали виплатити гроші винятково людям вразливих категорій. Петиція із закликом переглянути програму виплати українцям по 1 тисячі гривень набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко вважає, що зимова програма «єПідтримка» може стати дієвим механізмом підтримки української армії та закликала українців витратити 1 тисячу гривень на ЗСУ.
Як повідомлялось раніше, українці також зможуть витратити кошти, отримані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання вітчизняних ліків та медичних виробів.
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