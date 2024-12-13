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Українці витрачають «тисячу Зеленського» переважно на комуналку і звʼязок, донати — лише 4%

Одна тисяча гривень, фото: biz.today.uaОдна тисяча гривень, фото: biz.today.ua

Понад 2,3 мільйона українців уже отримали 1 тисячу гривень зимової «єПідтримки». Найпопулярніші витрати — оплата комунальних послуг та мобільного звʼязку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найчастіше українці спрямовують ці кошти на:

  • оплату комунальних послуг (63%),
  • мобільний зв'язок (17%),
  • донати Силам оборони України (4%).

«Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на карті — очікуйте, банк опрацює заяву й ви отримаєте результат», – написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, що Володимира Зеленського закликали виплатити гроші винятково людям вразливих категорій. Петиція із закликом переглянути програму виплати українцям по 1 тисячі гривень набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко вважає, що зимова програма «єПідтримка» може стати дієвим механізмом підтримки української армії та закликала українців витратити 1 тисячу гривень на ЗСУ.

Як повідомлялось раніше, українці також зможуть витратити кошти, отримані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання вітчизняних ліків та медичних виробів.

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