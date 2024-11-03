У Мінекономіки закликають українців витратити 1000 грн зимової «єПідтримки» на ЗСУ

Тисяча гривень, фото взято з сайту biz.today.ua

Зимова програма «єПідтримка» може стати дієвим механізмом підтримки української армії.

Про це йшлося під час зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки України — міністерки економіки України Юлії Свириденко з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями, передає Мінекономіки.

За її словами, наразі Україна має два великих напрями фінансування. Перший — це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансуються коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий — це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.

«Сектор оборони та зарплати військових — це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі «єПідтримка», кожен, хто отримає 1000 гривень від держави зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку «Національний кешбек», після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії», — зазначила Юлія Свириденко.

Вона також подякувала волонтерам та благодійним фондам, які вже включилися у комунікацію програми «єПідтримка» та Національний кешбек та закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.

«Я бачу правильну комунікацію від військового середовища — якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна — відкрий картку «Національний кешбек» та задонать на ЗСУ. Фонд «Повернись живим» вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом. Рішення витрачати «єПідтримку» на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення», — додала міністерка.

Як повідомлялось раніше, українці також зможуть витратити кошти, отримані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання вітчизняних ліків та медичних виробів.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка». З 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг.