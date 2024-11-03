Українці зможуть купувати ліки та медичні вироби за програмою «єПідтримка»

Одна тисяча гривень, фото: Єлизавета Сергієнко

Українці зможуть витратити кошти, отримані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання вітчизняних ліків та медичних виробів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«1000 грн «єПідтримки» надійде українцям на картку «Національного кешбеку». Це зекономить час і ресурс, адже система «Національного кешбеку» вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою Національний кешбек можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн «єПідтримки», на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, до програми «Національний кешбек» вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів.

«Розширення витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки громадян, а і українських фармвиробників. Програма «єПідтримка» буде розповсюджуватись на всіх українців — дорослих та дітей. Особлива увага буде на тому, щоб кошти «єПідтримки» змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка». З 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг.

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