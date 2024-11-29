Зеленського закликають переглянути програму «Зимової єПідтримки»: петиція набрала 25 тисяч голосів

Зеленського закликають переглянути програму «Зимової єПідтримки». Фото взято з сайту biz.today.ua

Петиція із закликом до Володимира Зеленського переглянути програму виплати українцям по 1000 гривень набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Документ оприлюднили на сайті Офісу президента України 14 листопада.

Автор петиції Роман Стан наголошує, що програма «Зимова єПідтримка» має низку недоліків, зокрема:

невідомі джерела її фінансування;

«дисонанс» між підвищенням податків і додатковими витратами;

відсутність адресності виплат.

Він закликає виплатити гроші винятково людям вразливих категорій населення в разі, якщо президент і Кабмін все ж вирішать впровадити «Зимову єПідтримку».

«Мета цієї програми — підтримка населення в зимовий період. Проте це необхідно лише для певного переліку громадян: пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, переміщених осіб тощо. Для домогосподарства із середнім розміром заробітної плати ці кошти не будуть такими важливими», — пише Роман Стан.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка». З 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг.