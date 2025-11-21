В Україні стартує прийом заявок на виплату ₴6,5 тис. у рамках «Зимової підтримки»

Українці отримують «Зимову підтримку» у відділенні «Укрпошти». Ілюстраціне фото: Суспільне Черкаси

У п’ятницю, 21 листопада, в Україні розпочинається прийом заявок на виплату 6 500 грн у рамках програми «Зимова підтримка» для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Допомогу можуть отримати:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Отримати допомогу можна двома способами — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

«Нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку) або на Дія.Картку», — зазначила Юлія Свириденко.

Кошти можна витрачати протягом 180 днів із моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами«Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.

Також у бюджеті на 2026 рік уряд передбачив близько 16 мільярдів гривень для стабілізації фінансового стану «Укрзалізниці».