Перші виплати «Зимової підтримки» вже отримали майже 2 мільйони українців. Ілюстраційне фото: depositphotos

На програму «Зимова підтримка» подали заявки понад 10 мільйонів українців. Перші виплати вже отримали 1 мільйон 953 тисячі людей.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Почалися перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. Уже 1,7 мільйона повнолітніх українців отримали кошти. Ще 253 тисячі виплат здійснено на дітей», — зазначила вона.

Юлія Свириденко нагадала, що подати заявку можна до 24 грудня.

Отримані кошти дозволено використати до кінця червня 2026 року на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, благодійні внески та поштові послуги.

Зазначимо, що 21 листопада, в Україні розпочинається прийом заявок на виплату 6 500 гривень у рамках програми «Зимова підтримка» для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нової програми, за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати потягами «Укрзалізниці» в межах трьох тисяч кілометрів по країні.

Слід зазначити, що у державному бюджеті на 2026 рік закладено 14,4 мільярда гривень на реалізацію програми «Зимової підтримки». Очікується, що нею скористаються понад 15 мільйонів громадян.

Також у бюджеті на 2026 рік уряд передбачив близько 16 мільярдів гривень для стабілізації фінансового стану «Укрзалізниці».