Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової «єПідтримки» цього року
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що пакет зимової підтримки, який готує уряд, включатиме як уже чинні програми, так і нові заходи допомоги для населення.
Про це вона написала у Facebook.
За словами Юлії Свириденко, пріоритетні напрями та компоненти пакета зимової підтримки визначили під час наради з президентом Володимиром Зеленським.
«Пакет включатиме як уже запущені програми — зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності, допомогу на генератори, мораторій на відключення у прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, — так і нові заходи підтримки», — зазначила прем’єрка.
Уряд також працює над запуском нових програм, серед яких:
-
одноразова виплата для всіх громадян України на зиму;
-
нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах — зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
-
програма безкоштовних поїздок Україною від «Укрзалізниці» — до 3000 кілометрів;
-
комплексна перевірка здоров’я для людей віком 40+ цієї зими.
Детальніше про всі компоненти пакета зимової підтримки уряд повідомить найближчим часом.
Нагадаємо, що наприкінці 2024 року понад 2,3 мільйона українців отримали 1 тисячу гривень «Зимової єПідтримки». Найпопулярніші витрати — оплата комунальних послуг та мобільного звʼязку.
