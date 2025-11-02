Росія запровадила санкції проти Свириденко та двох українських міністрів

Росія запровадила санкції проти Юлії Свириденко. Фото: Офіс президента

Росія ввела економічні санкції проти прем'єрки України Юлії Свириденко та ще декількох посадовців.

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.

Зазначається, що Росія запровадила економічні санкції щодо представників української влади. Зокрема, прем'єра Юлії Свириденко, голови Мінфіну Сергія Марченка, колишнього віце-прем'єра і міністра інфраструктури, радника міністра оборони Олександра Кубракова та міністра економіки Олексія Соболєва.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію новий список персональних санкцій, узгоджених з Радою національної безпеки і оборони.